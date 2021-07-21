ТРУБИН: «Генк будем разбирать позже. В голове только встреча с Ингульцом»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поведал о победе в спарринге над «Оболонью» (5:0) и ожиданиях от начала чемпионата:

– Анатолий, счет на табло – 5:0. Казалось, игра вам давалась легко. Что скажешь о сопернике?

– Работа, которую мы проделали на сборах, и последний недельный цикл приносят свои плоды. Болельщикам могло показаться, что нам было легко, но это не так. Все достигается в упорных тренировках. Ежедневно работаем, чтобы как можно быстрее адаптироваться и понять новую тактику. Думаю, с каждым матчем будет все лучше и лучше.

– До старта чемпионата осталось меньше недели. Как оцениваешь свои физические кондиции и команды?

– Считаю, все готовы. У ребят, которые вернулись из сборной, было четыре выходных, смогли немного отдохнуть. Каждый тяжело трудился, ведь ежедневно было по две очень интенсивные тренировки. Мы хорошо подготовились.

– Ты один из игроков национальной сборной, участвовавших в Евро-2020 и присоединившихся к команде позже других. Успел уже понять философию тренерского штаба Роберто Де Дзерби?

– Конечно, ведь все мы профессионалы, и, чтобы играть на таком уровне, нужно все быстро понимать и схватывать на лету. Основной посыл я понимаю. В игре могут быть ошибки, без них никуда. Главное, чтобы с каждой тренировкой, матчем было все лучше и лучше.

– В тренировках вратарей что-то кардинально поменялось?

– Есть нюансы: и движения, и толчок. Но это точно так же, как и игра. Нужно с каждым днем улучшать ее, и будет легче.

– Что скажешь о сопернике в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – бельгийском «Генке»?

– Это матч на вылет, в котором цена каждой ошибки будет очень велика. «Генк» – хороший соперник, игру которого мы будем разбирать ближе к поединку, а сейчас в голове только предстоящая встреча с «Ингульцом».

– Ты больше ждешь начала чемпионата или старта в Лиге чемпионов?

– Без начала чемпионата не будет и Лиги чемпионов. Нужно идти шаг за шагом, от игры к игре.

– Что скажешь болельщикам, которые еще сомневаются, приходить ли на НСК «Олимпийский» на стартовый матч чемпионата с «Ингульцом»?

– Дорогие болельщики, это будет выходной день и не будет жарко. Обязательно приходите на комфортный стадион, чтобы поддержать любимую команду. Новый тренер, новая игра, которая, смею надеяться, понравится вам!