Лига конференций. Клуб из Литвы дома пропустил 5 мячей от команды из Уэльса

20 июля в Европе прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Клуб из Литвы «Кауно Жальгирис» дома пропустил 5 мячей от команды из Уэльса «Нью-Сейнтс» (0:5).
Отметим, что «Ворскла» начнет игру в Q2 Лиги конференций 22 июля матчем против финского клуба КуПС. «Колос» из Ковалевки ждет соперника в следующем раунде (Q3).
Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут с 27 по 29 июля.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q2. Первые матчи, 20 июля
Домжале (Словения) – Хонка (Финляндия) – 1:1
Голы: Якупович, 69 – Донгу, 76.
Кауно Жальгирис (Литва) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 0:5
Голы: Смит, 8, Дэвис, 35, 38, Макманус, 40, Уильямс, 87.
Приштина (Косово) – Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – 4:1
Голы: Бектеши, 41, Отто Джон, 53, 90+4, Красничи, 79 – Мур, 75.
Фольгоре (Сан-Марино) – Хибернианс (Мальта) – 1:3
Голы: Федели, 5 – Дегабриэль, 13, Греч, 26, 83.
Источник — Sport.ua
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