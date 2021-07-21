Домжале
1 : 1
Хонка
20.07.2021, FT

Лига конференций. Клуб из Литвы дома пропустил 5 мячей от команды из Уэльса

В Европе прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций

  • 21.07.2021 01:12
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Лига конференций. Клуб из Литвы дома пропустил 5 мячей от команды из Уэльса
© ФК Нью-Сейнтс

20 июля в Европе прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Клуб из Литвы «Кауно Жальгирис» дома пропустил 5 мячей от команды из Уэльса «Нью-Сейнтс» (0:5).

Отметим, что «Ворскла» начнет игру в Q2 Лиги конференций 22 июля матчем против финского клуба КуПС. «Колос» из Ковалевки ждет соперника в следующем раунде (Q3).

Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут с 27 по 29 июля.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q2. Первые матчи, 20 июля

Домжале (Словения) – Хонка (Финляндия) – 1:1

Голы: Якупович, 69 – Донгу, 76.

Кауно Жальгирис (Литва)  Нью-Сейнтс (Уэльс) – 0:5

Голы: Смит, 8, Дэвис, 35, 38, Макманус, 40, Уильямс, 87.

Приштина (Косово) – Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – 4:1

Голы: Бектеши, 41, Отто Джон, 53, 90+4, Красничи, 79 – Мур, 75.

Фольгоре (Сан-Марино) – Хибернианс (Мальта) – 1:3

Голы: Федели, 5 – Дегабриэль, 13, Греч, 26, 83.

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Источник — Sport.ua

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