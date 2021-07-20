Источник: воспитанник Динамо подписал контракт с Кривбассом

Воспитанник киевского Динамо Денис Балан подписал контракт с «Кривбасом», клубом Первой лиги.
Ближайший сезон 27-летний защитник проведет в команде из Кривого Рога.
Балан ранее выступал за «Динамо-2», «Реал Фарму», «Черкасский Днепр», «Черноморец» и «Ингулец». В минувшем сезоне Денис сыграл 22 матча УПЛ и забил 2 гола за «Ингулец».
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Источник — Динамомания
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