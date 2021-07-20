Источник: воспитанник Динамо подписал контракт с Кривбассом

Ближайший сезон 27-летний Денис Балан проведет в команде из Кривого Рога

  • 20.07.2021 23:43
  • 600 просмотров
  • 2 комментария
Источник: воспитанник Динамо подписал контракт с Кривбассом
© ФК Ингулец. Денис Балан

Воспитанник киевского Динамо Денис Балан подписал контракт с «Кривбасом», клубом Первой лиги.

Ближайший сезон 27-летний защитник проведет в команде из Кривого Рога.

Балан ранее выступал за «Динамо-2», «Реал Фарму», «Черкасский Днепр», «Черноморец» и «Ингулец». В минувшем сезоне Денис сыграл 22 матча УПЛ и забил 2 гола за «Ингулец».

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 00:51
    0
    В Кривбасс перешёл воспитанник Шахтёра Иван Семенихин.
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    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 23:53
    -2
    Уровень.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 00:51
    0
    В Кривбасс перешёл воспитанник Шахтёра Иван Семенихин.
    Ссылка
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