Гент не заявил Яремчука на матч Лиги конференций

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Гента» на матч Лиги конференций против норвежской «Волеренги».
Главный тренер бельгийского клуба Хейн Ванханзебрук решил не включил 25-летнего украинца в заявку на игру 2-го раунда квалификации ЛК.
Яремчук 21 июля присоединится к команде после отложенного отпуска из-за выступлений на Евро-2020, а поединок Лиги конференций пройдет 22 июля.
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Источник — Nieuwsblad
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