Гент не заявил Яремчука на матч Лиги конференций

Роман возвращается из отпуска после выступлений на Евро-2020

  • 20.07.2021 22:43
  • 1479 просмотров
  • 3 комментария
Гент не заявил Яремчука на матч Лиги конференций
© Belga. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Гента» на матч Лиги конференций против норвежской «Волеренги».

Главный тренер бельгийского клуба Хейн Ванханзебрук решил не включил 25-летнего украинца в заявку на игру 2-го раунда квалификации ЛК.

Яремчук 21 июля присоединится к команде после отложенного отпуска из-за выступлений на Евро-2020, а поединок Лиги  конференций пройдет 22 июля.

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Источник — Nieuwsblad

(6 голосов)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:20
    0
    rasta13, 20.07.2021 22:55
    После отдыха не готов на все 100% тому не играет.
    Скоро продадут!
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    Alex86 1
      Alex86 1, 20.07.2021 23:02
    +2
    Мб переговоры идут да продадут уже его
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.07.2021 22:55
    -1
    После отдыха не готов на все 100% тому не играет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 23:02
    +2
    Мб переговоры идут да продадут уже его
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 23:20
    0
    rasta13, 20.07.2021 22:55
    После отдыха не готов на все 100% тому не играет.
    Скоро продадут!
    Ссылка
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