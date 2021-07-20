Гент не заявил Яремчука на матч Лиги конференций

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку «Гента» на матч Лиги конференций против норвежской «Волеренги».

Главный тренер бельгийского клуба Хейн Ванханзебрук решил не включил 25-летнего украинца в заявку на игру 2-го раунда квалификации ЛК.

Яремчук 21 июля присоединится к команде после отложенного отпуска из-за выступлений на Евро-2020, а поединок Лиги конференций пройдет 22 июля.