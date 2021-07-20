Украинские рефери будут судить матчи Лиги конференций

Украинские судьи будут работать на матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022.



Главным арбитром поединка «Карабах» (Азербайджан) - «Ашдод» (Израиль), который состоится 22 июля, выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр - Петр Ласик (Польша).



На матче «Уйпешт» (Венгрия) - «Вадуц» (Лихтенштейн), который также состоится 22 июля, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

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