Украинские рефери будут судить матчи Лиги конференций

Украинские судьи будут работать на матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022.
Главным арбитром поединка «Карабах» (Азербайджан) - «Ашдод» (Израиль), который состоится 22 июля, выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр - Петр Ласик (Польша).
На матче «Уйпешт» (Венгрия) - «Вадуц» (Лихтенштейн), который также состоится 22 июля, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Читайте также: Катерина Монзуль рассудит олимпийский поединок Китая и Бразилии
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.