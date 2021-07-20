Их будет 18, а не 20. Серия А хочет уменьшить число команд, изменив формат

Реформа чемпионата Италии, за которую выступает президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, принимает конкретные очертания.

Началась дискуссия о том, чтобы сократить количество команд Серии А с 20 до 18, а также ввести систему плей-офф для определения обладателя скудетто.

В Италии серьезно считают, что назрело время реформ турнира. Специальные консалтинговые фирмы изучают бизнес-модель нового формата. Президенты клубов Серии A рассмотрят важный вопрос 21 июля на ассамблее с целью выработки единой позиции.

Затем итоги рабочих групп будет представлены ​​в пятницу, 23 июля, в Риме, где встретятся функционеры всех лиг Италии. Это будет фундаментальная встреча, на которой может быть принято историческое решение для итальянского футбола.