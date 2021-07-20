Их будет 18, а не 20. Серия А хочет уменьшить число команд, изменив формат

Предложено ввести систему плей-офф для определения обладателя скудетто

  • 20.07.2021 20:32
  • 1010 просмотров
  • 2 комментария
Их будет 18, а не 20. Серия А хочет уменьшить число команд, изменив формат
© Serie A

Реформа чемпионата Италии, за которую выступает президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, принимает конкретные очертания.

Началась дискуссия о том, чтобы сократить количество команд Серии А с 20 до 18, а также ввести систему плей-офф для определения обладателя скудетто. 

В Италии серьезно считают, что назрело время реформ турнира. Специальные консалтинговые фирмы изучают бизнес-модель нового формата. Президенты клубов Серии A рассмотрят важный вопрос 21 июля на ассамблее с целью выработки единой позиции.

Затем итоги рабочих групп будет представлены ​​в пятницу, 23 июля, в Риме, где встретятся функционеры всех лиг Италии. Это будет фундаментальная встреча, на которой может быть принято историческое решение для итальянского футбола.

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Источник — Corriere della Sera

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 20.07.2021 21:41
    +1
    без плей-офф, БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ!
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.07.2021 21:26
    +2
    Лучшее - враг хорошего.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 20.07.2021 21:26
    +2
    Лучшее - враг хорошего.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.07.2021 21:41
    +1
    без плей-офф, БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ!
    Ссылка
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