Завацкая стартовала с победы на турнире в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№144 WTA) стартовала с победы в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Палермо.
В матче первого круга украинка обыграла Лизетт Кабреру из Австралии (№146 WTA).
Палермо. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Лизетт Кабрера (Австралия) – 6:2, 6:3
В следующем раунде Катарина сразится против Ольги Данилович (№149 WTA) или Камиллы Рахимовой (№132 WTA).
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Источник — Sport.ua
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