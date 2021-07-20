Остап МАРКЕВИЧ: «Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере»

Главный тренер «Мариуполя» – о кадровой ситуации в команде

  • 20.07.2021 17:53
  • 514 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о готовности команды к новому чемпионату.
 
«Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита, и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно. Возможно, вернется Мампасси. Если нет – придется искать ему замену.
 
Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в «Шахтере». Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс, мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того что есть», – сказал Маркевич.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 17:59
    0
    А Кирюханцев куда? Неплохой футболист
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 17:59
    0
    А Кирюханцев куда? Неплохой футболист
    Ссылка
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