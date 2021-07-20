Остап МАРКЕВИЧ: «Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о готовности команды к новому чемпионату.



«Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита, и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно. Возможно, вернется Мампасси. Если нет – придется искать ему замену.



Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в «Шахтере». Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс, мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того что есть», – сказал Маркевич.

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