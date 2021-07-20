Сергей НАГОРНЯК: «Украинский чемпионат на порядок сильнее финского»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от противостояния полтавской «Ворсклы» с финским КуПСом во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«По плечу ли «Ворскле» преодолеть барьер в виде КуПСа? Вне всякого сомнения. Украинский чемпионат на порядок интереснее и сильнее финского первенства. В составе полтавчан произошли некоторые изменения, но основной костяк остался. Уверен, Юрий Максимов сумеет должным образом настроить команду на это противостояние. Предположу, что даже в первом матче на выезде полтавчане смогут добиться положительного для себя результата», — отметил Нагорняк.

Поединки «Ворсклы» с финским КуПСом состоятся 22 и 29 июля.