Катарина Завацкая – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№144 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Палермо.



В матче первого круга украинка сразится против Лизетт Кабреры из Австралии (№146 WTA). Начало встречи в 17:00 по Киеву.





Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Ольги Данилович (№149 WTA) или Камиллы Рахимовой (№132 WTA).

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