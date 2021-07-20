Катарина Завацкая – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№144 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Палермо.
В матче первого круга украинка сразится против Лизетт Кабреры из Австралии (№146 WTA). Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ольги Данилович (№149 WTA) или Камиллы Рахимовой (№132 WTA).
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Источник — Sport.ua
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