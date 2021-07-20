Перемога подписала воспитанника Динамо

25-летний украинский вратарь Вадим Солдатенко принял предложение перейти в «Перемогу», которая в предстоящем сезоне намерена побороться за путевку в Первую лигу. Этим летом интерес к свободному агенту проявлял также «Диназ».

Солдатенко в прошлом сезоне играл за «Авангард» и «Кристалл». В Первой лиге провел 15 матчей, из них 2 — «на ноль».

Уроженец Запорожья более шести лет провел в системе «Динамо», выступал за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Летом 2017 перешел в «Нефтяник-Укрнафту», оттуда зимой 2018 года — в «Авангард», а с февраля по июнь нынешнего года был в «Кристалле», с которым вылетел из Первой лиги.

«Перемога» по итогам прошлого сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. В июне команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей, в июле спортивным директором клуба стал бывший главный тренер «ВПК-Агро» Сергей Соловьев.