Перемога подписала воспитанника Динамо

Вадим Солдатенко продолжит карьеру в клубе Второй лиги

  • 20.07.2021 16:15
  • 734 просмотра
  • 0 комментариев
Перемога подписала воспитанника Динамо
© ФК Авангард. Вадим Солдатенко

25-летний украинский вратарь Вадим Солдатенко принял предложение перейти в «Перемогу», которая в предстоящем сезоне намерена побороться за путевку в Первую лигу. Этим летом интерес к свободному агенту проявлял также «Диназ».

Солдатенко в прошлом сезоне играл за «Авангард» и «Кристалл». В Первой лиге провел 15 матчей, из них 2 — «на ноль».

Уроженец Запорожья более шести лет провел в системе «Динамо», выступал за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Летом 2017 перешел в «Нефтяник-Укрнафту», оттуда зимой 2018 года — в «Авангард», а с февраля по июнь нынешнего года был в «Кристалле», с которым вылетел из Первой лиги.

«Перемога» по итогам прошлого сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. В июне команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей, в июле спортивным директором клуба стал бывший главный тренер «ВПК-Агро» Сергей Соловьев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности