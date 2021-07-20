Буковина подписала двух легионеров

Арман Кен Элла и Фади Салбак будут выступать за клуб из Черновцов

  • 20.07.2021 15:42
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Буковина подписала двух легионеров
© ФК Карпаты Львов. Арман Кен Элла

«Буковина» подписала сразу двух легионеров: полузащитника из Камеруна Армана Кена Эллу, который в последнее время выступал в Узбекистане и Польше, и израильского нападающего Фади Салбака, имеющего также канадское гражданство, который в минувшем сезоне защищал цвета «Подолья».

Узаконил свои отношения с «Буковиной» и полузащитник Владимир Лукьянченко из молодежного состава «Зари».

21 июля в Черновцы должны приехать еще несколько потенциальных новичков. Главный тренер Евгений Коваленко надеется, что кто-то из них подойдет «Буковине».

По итогам прошлого сезона «Буковина» заняла седьмое место в турнирной таблице группы А Второй лиги.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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