Буковина подписала двух легионеров

«Буковина» подписала сразу двух легионеров: полузащитника из Камеруна Армана Кена Эллу, который в последнее время выступал в Узбекистане и Польше, и израильского нападающего Фади Салбака, имеющего также канадское гражданство, который в минувшем сезоне защищал цвета «Подолья».

Узаконил свои отношения с «Буковиной» и полузащитник Владимир Лукьянченко из молодежного состава «Зари».

21 июля в Черновцы должны приехать еще несколько потенциальных новичков. Главный тренер Евгений Коваленко надеется, что кто-то из них подойдет «Буковине».

По итогам прошлого сезона «Буковина» заняла седьмое место в турнирной таблице группы А Второй лиги.