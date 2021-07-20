Олимпиакос — Нефтчи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 14:06
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Олимпиакос — Нефтчи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Олимпиакос

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 2-го раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Нефтчи».

«Олимпиакосу» предстоит сыграть с «Нефтчи», который стал  чемпионом Азербайджана после 8-летней гегемонии «Карабаха». Я видел чемпионский матч прошлого сезона, когда «Нефтчи» забил «Карабаху» в дополнительное время, победил и стал чемпионом Азербайджана. В 1-м квалификационном раунде бакинцы с одинаковым счетом 2:1 обыграли тбилисское «Динамо», с которым я когда-то работал и которому всегда желаю успехов. Главный тренер «Олимпиакоса» 51-летний португалец Педро Мартинш. У греков произошла сумасшедшая ротация в течение сезона.  У них 38 футболист ушел и 41 пришел. Это вообще фантастически и очень сложно. Из тех, кто пришел, я бы отметил хорошего вратаря сборной Чехии Томаша Вацлика, который ранее выступал за «Севилью».

Конечно, до матча «Олимпиакос» является фаворитом. Но это футбол и в нем все возможно. У «Нефтчи» очень хорошее сочетание качественных легионеров. Там очень хорошие, быстрые, техничные легионеры. Три центральных защитника хорошо играют головой и подыгрывают неплохо. Есть у них и хорошие игроки сборной Азербайджана.

«Нефтяникам», особенно в первом матче, необходимо надежно командно сыграть в обороне. «Олимпиакос», особенно дома при поддержке фанатов, любит играть на атаку. Там есть кому атаковать. Но греки раскрываются и тогда можно проводить неплохие быстрые атаки. Разгоняет их в основном француз Матье Вальбуэна. На мой взгляд, лучшие игроки «Олимпиакоса» - это высокорослый форвард сборной Египта Ахмед Хассан и очень хороший марокканский нападающий Юссеф Эль-Араби, который выступает за сборную Марокко. Особняком стоит бывший игрок сборной Франции Вальбуэна. Он отдает, обыгрывает и стандарты исполняет. Также у «Олимпиакоса» есть еще один сборник из Франции М’Вила, который ранее поиграл за сильные клубы. Есть у них и опытный защитник Сократис Папастатопулос, который сыграл 90 матчей за сборную Греции и ранее выступал за именитые команды. А еще у них есть гвинеец Камара и опытнейший грек Пападопулос. У «Олимпиакоса» много игроков-личностей.

Но это футбол. И я не уверен, что команда из Пирея сейчас готова прессинговать, накрывать. А «Нефтчи» уже сыграл два матча квалификации. Азербайджанцы, наверное, находятся в лучших кондициях. Хотя, да, уровень мастерства у «Олимпиакоса» очень высок. Я рекомендую «Нефтчи» сыграть очень аккрутано и надежно. Конечно, фаворитом является «Олимпиакос», вне всякого сомнения. Но шансы есть всегда. Не думаю, что кто-то будет опускать руки. Терять нечего. Есть возможность сыграть на солидном уровне и выйти на победителя пары «Мура» - «Лудогорец», где, наверное, победителем будет болгарская команда. Еврокубки – это всегда интересно!» - сказал Грозный.

Матч «Олимпиакос» – «Нефтчи» состоится 21-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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