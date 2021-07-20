Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо тяжелее, чем в сборной»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о первых днях работы с командой на сборе после участия в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

- К любому месту можно привыкнуть и приноровиться. Как говорит тренерский штаб, мы постоянно переезжаем, поэтому должны быть к этому готовы.

- Удалось ли уже эмоционально переключиться с Евро-2020 на клубные дела?

- Да. После сборной хотелось отдохнуть – и Мистер предоставил нам эту возможность. 10 дней отпуска – это как раз такой период, за который ты не успеешь растерять физические кондиции. Но главное было перезагрузиться эмоционально, развеяться, побыть с семьей. Полностью сфокусироваться на отдыхе и забыть о футболе на эти 10 дней.

После нашего приезда в команду Мистер сразу же сказал, что после двухмесячного пребывания в сборной, где другие требования, нужно перестраиваться на работу в клубе. Тренировочные сборы и контрольные игры – это то, что нам нужно. Уверен, что времени хватит, чтобы перестроиться. В команде остались те же требования, что и были. Главное – их вспомнить и выполнять. Поэтому переключились быстро.

- Насколько нагрузки в сборной отличаются от нагрузок в киевском «Динамо»?

- В сборной у нас шла подготовка к официальным играм. Да, в первую неделю там была функциональная подготовка, но когда начались матчи, мы работали уже в облегченном режиме и готовились к играм. А в «Динамо» все сборы – для функциональной подготовки, даже игры мы проводим под нагрузками. Поэтому здесь на сборах, конечно же, тяжелее.

- Учитывая, что отпуск был коротким, быстрее наберете физическую форму?

- Да, потому что не чувствуется сильного физического опустошения, когда у тебя нет силы и ты начинаешь с нуля. На протяжении одного-двух дней мы выполняли беговую и силовую работу, и на третий день провели игру с «Этуалем». Были готовы уже на 70-80% в функциональном плане. Конечно, есть мышечная усталость, ведь это сборы и мы работаем под нагрузками. Уверен, что через неделю будем готовы уже на сто процентов.

- С каким настроением вернулись в Украину после Евро-2020?

- Вернулись с хорошим настроением. Не сказал бы, что была какая-то эйфория – все произошло быстро. Мы проделали хороший путь на турнире, а вернувшись домой и увидев семью – получили еще больше положительных эмоций. Приехав на сборы, снова получили позитив, потому что уже давно не виделись с ребятами. Такое хорошее настроение только помогает в работе.

- Сейчас на сборах работает много игроков, конкуренция перед новым сезоном возросла…

- Это очень здорово. Каждый должен быть в тонусе и чувствовать конкуренцию, ведь без конкуренции не будет прогресса. На каждую позицию у нас претендуют по два-три игрока, и это здорово, ведь мотивирует каждого футболиста прибавлять. А когда ты прибавляешь, то и команда в целом растет. Это большой плюс.