Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо тяжелее, чем в сборной»

Игрок киевской команды рассказал о подготовке к новому сезону

  • 20.07.2021 13:20
  • 1688 просмотров
  • 2 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо тяжелее, чем в сборной»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о первых днях работы с командой на сборе после участия в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

- К любому месту можно привыкнуть и приноровиться. Как говорит тренерский штаб, мы постоянно переезжаем, поэтому должны быть к этому готовы.

- Удалось ли уже эмоционально переключиться с Евро-2020 на клубные дела?
- Да. После сборной хотелось отдохнуть – и Мистер предоставил нам эту возможность. 10 дней отпуска – это как раз такой период, за который ты не успеешь растерять физические кондиции. Но главное было перезагрузиться эмоционально, развеяться, побыть с семьей. Полностью сфокусироваться на отдыхе и забыть о футболе на эти 10 дней.

После нашего приезда в команду Мистер сразу же сказал, что после двухмесячного пребывания в сборной, где другие требования, нужно перестраиваться на работу в клубе. Тренировочные сборы и контрольные игры – это то, что нам нужно. Уверен, что времени хватит, чтобы перестроиться. В команде остались те же требования, что и были. Главное – их вспомнить и выполнять. Поэтому переключились быстро.

- Насколько нагрузки в сборной отличаются от нагрузок в киевском «Динамо»?
- В сборной у нас шла подготовка к официальным играм. Да, в первую неделю там была функциональная подготовка, но когда начались матчи, мы работали уже в облегченном режиме и готовились к играм. А в «Динамо» все сборы – для функциональной подготовки, даже игры мы проводим под нагрузками. Поэтому здесь на сборах, конечно же, тяжелее.

- Учитывая, что отпуск был коротким, быстрее наберете физическую форму?
- Да, потому что не чувствуется сильного физического опустошения, когда у тебя нет силы и ты начинаешь с нуля. На протяжении одного-двух дней мы выполняли беговую и силовую работу, и на третий день провели игру с «Этуалем». Были готовы уже на 70-80% в функциональном плане. Конечно, есть мышечная усталость, ведь это сборы и мы работаем под нагрузками. Уверен, что через неделю будем готовы уже на сто процентов.

- С каким настроением вернулись в Украину после Евро-2020?
- Вернулись с хорошим настроением. Не сказал бы, что была какая-то эйфория – все произошло быстро. Мы проделали хороший путь на турнире, а вернувшись домой и увидев семью – получили еще больше положительных эмоций. Приехав на сборы, снова получили позитив, потому что уже давно не виделись с ребятами. Такое хорошее настроение только помогает в работе.

- Сейчас на сборах работает много игроков, конкуренция перед новым сезоном возросла…
- Это очень здорово. Каждый должен быть в тонусе и чувствовать конкуренцию, ведь без конкуренции не будет прогресса. На каждую позицию у нас претендуют по два-три игрока, и это здорово, ведь мотивирует каждого футболиста прибавлять. А когда ты прибавляешь, то и команда в целом растет. Это большой плюс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 14:22
    -3
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.07.2021 14:11
    +4
    Все верно. В сборной никто не напрягался.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.07.2021 14:11
    +4
    Все верно. В сборной никто не напрягался.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности