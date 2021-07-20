Гендиректор Зари: «Продавать никого не собираемся»

Генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов рассказал об интересе других клубов к игрокам команды.

«Большой интерес проявляют другие клубы к нашим игрокам. Но, как мы анонсировали ранее, было принято решение президентом о том, что мы продавать никого не собираемся. У нас стоят конкретные цели, и эти футболисты нужны нам в клубе», — отметил Оганов.