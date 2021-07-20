Гендиректор Зари: «Продавать никого не собираемся»

«Заря» намерена сохранить свой состав, утверждает Станислав Оганов

  • 20.07.2021 13:10
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Гендиректор Зари: «Продавать никого не собираемся»
© ФК Заря Луганск. Станислав Оганов

Генеральный директор луганской «Зари» Станислав Оганов рассказал об интересе других клубов к игрокам команды.

«Большой интерес проявляют другие клубы к нашим игрокам. Но, как мы анонсировали ранее, было принято решение президентом о том, что мы продавать никого не собираемся. У нас стоят конкретные цели, и эти футболисты нужны нам в клубе», — отметил Оганов.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Real20
      Real20, 20.07.2021 14:13
    +2
    Скорее всего нет предложений
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 20.07.2021 14:08
    +1
    Ми краще відпустимо, як вільного агента
    Ссылка
    Real20
      Real20, 20.07.2021 14:13
    +2
    Скорее всего нет предложений
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 20.07.2021 14:08
    +1
    Ми краще відпустимо, як вільного агента
    Ссылка
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