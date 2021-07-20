Стаховский вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

Состоялись очередные поединки мужского теннисного турнира в столице Казахстана — Нур-Султане.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в первом круге в трех сетах обыграл Бенджамина Лока из Зимбабве — 6:3, 3:6, 7:5.

Еще один украинец, 21-летний Алексей Крутых, в первом раунде легко обыграл китайца Ву Тун-Лина — 6:2, 6:2. Для Крутых это первая победа в основной сетке турнира ATP Challenger Tour.

Во втором круге соревнований Крутых встретится с Мирзой Базичем из Боснии и Герцеговины.