ФОТО. Динамо перебралось из Женевы в Цюрих

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в Швейцарии.

В понедельник команде предстоял переезд из Женевы в Цюрих. Время в пути заняло чуть более трех часов, и киевляне из франкоязычной Швейцарии перебрались с немецкоязычную. Здесь «бело-синие» проведут ближайшие два дня, после чего переберутся в Австрию. Резиденцией киевлян на это время стал отель Hotel Zurich Airport, расположенный в пригороде Цюриха.

После переезда, обеда и отдыха динамовцы отправились на вечернюю тренировку на тренировку в соседний Винтертур. В этом городке динамовцы проведут контрольный матч с «Атлетиком» из Бильбао.

Тренировка была насыщена игровыми упражнениями. После разминки «бело-синие» оттачивали мастерство в квадратах, как следует разогревшись. Особенно эмоциональными были перипетии в квадрате легионеров - Жерсона Родригеса, Сидклея, Бенито, Карлоса де Пены, Беньямина Вербича, Томаша Кендзеры и Ильи Шкурина.

Далее полевые игроки выполняли упражнения на удержание мяча, а также беговую рывковую работу, в то время как голкиперы работали отдельно. Затем «бело-синие» отрабатывали комбинации и завершение атак.

Эта тренировка стала предыгровой, поскольку спарринг с «Атлетиком» запланирован на довольно-таки раннее время - 15:00 (16:00 по киевскому времени). Игра пройдет на стадионе «Шютценвизе», домашней арене местного клуба «Винтертур».