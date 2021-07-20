Почти сутки! На матч со Львовом Мариуполь будет добираться 20 часов

Команда отправилась на первый поединок сезона

  • 20.07.2021 11:07
  • 1808 просмотров
  • 10 комментариев
Почти сутки! На матч со Львовом Мариуполь будет добираться 20 часов
© ФК Мариуполь

Во вторник, 20 июля, «Мариуполь» отправился на первый матч в новом сезоне — во Львов.

Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье — Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общей сложности дорога займет у азовцев около 20 часов.

Матч-открытие нового сезона УПЛ «Львов» — «Мариуполь» состоится в пятницу, 23-го июля, на «Арене Львов». Начало в 19:30.

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Источник — ФК Мариуполь

(7 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 12:56
    0
    Черговий раз дивуюся (точніше вже не дивуюся) супер професійним підходом до складання календаря збоку УПЛ. Матч відкриття нового сезону, суперяскравим обіцяє бути - одні цілу країну мають мало не автостопом проїхати, інші - пів команди з КОВІДом - швидкості на полі, напевно зашкалюватимуть....
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 20.07.2021 12:43
    +4
    что-то плохо вылизали вагину шлюхе в прошлом чемпионате, вот и нет самолета, добирайтесь на перекладных холуи ахметовские )))))
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    Rys2575
    online
      Rys2575, 20.07.2021 12:38
    +1
    А яким чином відбудеться матч якщо більша частина футболістів Львова хвора на коронавірус? Напевно будуть грати дублери.
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    simon andre
      simon andre, 20.07.2021 11:59
    +4
    Как же так не дать в аренду самолёт арендоуполю .Как плохо поступил Ахмед.
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    Fangold
    online
      Fangold, 20.07.2021 11:36
    +4
    Офіційно. Літак не перейшов в аренду з Шахтаря в Маріуполь
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    Venom
      Venom, 20.07.2021 11:32
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Укрмолоко, 20.07.2021 11:27
    Киевских фанов больше приезжало в Тернополь. Все - миллионеры безработные?))
    Нет только ты вата запорожская подкустарная Вахтер Иванов иди бутылки собирай на пляжах Запорожья - на бутылку бояры не хватит же вечером.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 11:27
    -4
    Иван Иванов, 20.07.2021 11:22
    Это ж билет на одного гривен 400 будет стоить, то есть 7 + 11 + делегация + тренеры с докторами, человек 30 * 400 грн = 12 тыщ гривен проезд
    Киевских фанов больше приезжало в Тернополь. Все - миллионеры безработные?))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.07.2021 11:25
    0
    Что-то великое крадивныцтво не тем помогает.
    Представил себе на минуточку состояние футболистов после такого переезда.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 11:25
    -2
    Они ещё в прошлом сезоне натренировались, когда 2 недели шастали по Галиции (вместе с кубковым матчем). И таких вторых скитальцев в УПЛ не было, и нет.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.07.2021 11:22
    0
    Это ж билет на одного гривен 400 будет стоить, то есть 7 + 11 + делегация + тренеры с докторами, человек 30 * 400 грн = 12 тыщ гривен проезд
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 20.07.2021 12:43
    +4
    что-то плохо вылизали вагину шлюхе в прошлом чемпионате, вот и нет самолета, добирайтесь на перекладных холуи ахметовские )))))
    Ссылка
    simon andre
    online
      simon andre, 20.07.2021 11:59
    +4
    Как же так не дать в аренду самолёт арендоуполю .Как плохо поступил Ахмед.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.07.2021 11:36
    +4
    Офіційно. Літак не перейшов в аренду з Шахтаря в Маріуполь
    Ссылка
    Venom
      Venom, 20.07.2021 11:32
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Укрмолоко, 20.07.2021 11:27
    Киевских фанов больше приезжало в Тернополь. Все - миллионеры безработные?))
    Нет только ты вата запорожская подкустарная Вахтер Иванов иди бутылки собирай на пляжах Запорожья - на бутылку бояры не хватит же вечером.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 20.07.2021 12:38
    +1
    А яким чином відбудеться матч якщо більша частина футболістів Львова хвора на коронавірус? Напевно будуть грати дублери.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 12:56
    0
    Черговий раз дивуюся (точніше вже не дивуюся) супер професійним підходом до складання календаря збоку УПЛ. Матч відкриття нового сезону, суперяскравим обіцяє бути - одні цілу країну мають мало не автостопом проїхати, інші - пів команди з КОВІДом - швидкості на полі, напевно зашкалюватимуть....
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.07.2021 11:25
    0
    Что-то великое крадивныцтво не тем помогает.
    Представил себе на минуточку состояние футболистов после такого переезда.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.07.2021 11:22
    0
    Это ж билет на одного гривен 400 будет стоить, то есть 7 + 11 + делегация + тренеры с докторами, человек 30 * 400 грн = 12 тыщ гривен проезд
    Ссылка
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