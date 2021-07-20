Почти сутки! На матч со Львовом Мариуполь будет добираться 20 часов

Во вторник, 20 июля, «Мариуполь» отправился на первый матч в новом сезоне — во Львов.
Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье — Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общей сложности дорога займет у азовцев около 20 часов.
Матч-открытие нового сезона УПЛ «Львов» — «Мариуполь» состоится в пятницу, 23-го июля, на «Арене Львов». Начало в 19:30.
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Источник — ФК Мариуполь
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Представил себе на минуточку состояние футболистов после такого переезда.
Представил себе на минуточку состояние футболистов после такого переезда.
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