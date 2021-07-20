В среду, 21 июля, в Алматы на стадионе «Орталык» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором казахстанский «Кайрат» примет сербскую «Црвену Звезду». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Кайрат»

«Желто-черные» по итогам сезона 2020 года третий раз в истории стали чемпионами Казахстана. Сделать это им помог украинский форвард Адеринсола Эсеола, который этим летом на правах свободного агента перешел в полтавскую «Ворсклу». В своей истории «Кайрат» ни разу не играл в групповых раундах еврокубковых турниров.

Команде из города Алматы принадлежит рекорд по выигранным Кубкам Казахстана – 9 трофеев, последний в 2018 году. Еще дважды «Кайрат» выигрывал национальный Суперкубок, а вице-чемпионом и бронзовым призером элитного дивизиона Казахстана становился по пять раз.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахстанский чемпион выиграл у израильского «Маккаби Хайфа» с общим счетом 3:1.

«Црвена Звезда»

Клуб из Белграда имеет гораздо больше опыта выступлений в еврокубках, где стабильно выступает из года в год. По итогам минувшего сезона «Црвена Звезда» четвертый раз подряд стала чемпионом Сербии, а также впервые за длительное время выиграла Кубок, оформив золотой дубль.

Главным триумфом в истории «красно-белых» является победа в Кубке европейских чемпионов – аналоге Лиги чемпионов в 1991 году. В 1979 году «Црвена Звезда» добралась до финала Кубка УЕФА. Однако в новейшей истории о подобных свершениях сербский клуб может только мечтать, сейчас для него участие в групповом раунде уже будет считаться успехом.

Стоит отметить, что этим летом «Црвена Звезда» подписала 30-летнего защитника сборной Австрии Александара Драговича, который с 2013 по 2016 годы выступал за киевское «Динамо».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Црвена Звезда» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Кайрат»: Покатилов – Оганесян, Дугалич, Алип, Суюмбаев, Поляков, Абикен, Канте, Косович, Шушеначев, Вагнер Лав.

«Црвена Звезда»: Борян – Гаич, Драгович, Бабич, Крстичич, Саного, Эль Фарду, Иванич, Катаи, Крстович.

21 июля, среда