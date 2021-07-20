Волчанск подписал бывших игроков Краматорска и Металлиста 1925

Очередными новичками «Волчанска» стали 20-летний крайний полузащитник Александр Чебаненко из «Краматорска» и 19-летний нападающий Андрей Савицкий, предыдущим клубом которого был «Металлист 1925». С обоими подписаны контракты сроком на 1 год.

В минувшем сезоне Первой лиги Чебаненко провел 21 матч, забил 1 мяч и получил 2 желтые карточки. На счету Савицкого 7 матчей и 2 предупреждения.

Также «Волчанск» заключил годичный контракт с 17-летним голкипером Кириллом Архипчуком. В прошлом сезоне воспитанник харьковского футбола сыграл 2 матча за «Днепр-1» U-19.

В 1-м туре чемпионата Второй лиги 25 июля «Волчанск» в Харькове примет «Металлург». Начало в 18:30.