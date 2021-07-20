Игрока Эвертона обвиняют в сексуальных домогательствах

Футболист «Эвертона» подозревается в сексуальных домогательствах. Заявление об этом сделала пресс-служба английского клуба.

Ранее полиция Манчестера провела обыски в доме футболиста и изъяла несколько вещей. Имя игрока не называлось.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении.

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