Игрока Эвертона обвиняют в сексуальных домогательствах

Клуб отстранил футболиста на время расследования

  • 20.07.2021 04:02
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Игрока Эвертона обвиняют в сексуальных домогательствах
© ФК Эвертон

Футболист «Эвертона» подозревается в сексуальных домогательствах. Заявление об этом сделала пресс-служба английского клуба.

Ранее полиция Манчестера провела обыски в доме футболиста и изъяла несколько вещей. Имя игрока не называлось. 

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении.

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Источник — ФК Эвертон

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