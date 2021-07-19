Известна бригада арбитров, которая рассудит первый матч Ворсклы в ЛК

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций КуПС (Финляндия) – «Ворскла» (Украина).



Команды на поле стадиона «Савон Санамат Арена» в Куопио выведет бригада арбитров из Беларуси во главе с 32-летним бывшим футболистом Дмитрием Дмитриевым.



На линиях ему будут помогать Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый судья – Сергей Стецурин.



Встреча состоится 22 июля и начнется в 19.00 по киевскому времени. Ответный матч в Полтаве состоится 29 июля (19.00).