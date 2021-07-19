Известна бригада арбитров, которая рассудит первый матч Ворсклы в ЛК

На матче Лиги конференций будет работать бригада арбитров из Беларуси

  • 19.07.2021 23:13
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Известна бригада арбитров, которая рассудит первый матч Ворсклы в ЛК
© УЕФА

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций КуПС (Финляндия) – «Ворскла» (Украина).
 
Команды на поле стадиона «Савон Санамат Арена» в Куопио выведет бригада арбитров из Беларуси во главе с 32-летним бывшим футболистом Дмитрием Дмитриевым. 
 
На линиях ему будут помогать Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый судья – Сергей Стецурин.
 
Встреча состоится 22 июля и начнется в 19.00 по киевскому времени. Ответный матч в Полтаве состоится 29 июля (19.00).

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Источник — УЕФА

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