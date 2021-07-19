Лучший игрок Первой лиги продолжил контракт с Черноморцем

24-летний полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян продолжил сотрудничество с клубом.
Ранее сообщалось, что лучшим игроком Первой лиги (по опросу тренеров) интересовался «Мариуполь» и другие клубы УПЛ, но Авагимян принял решение продолжить карьеру в стане «моряков».
Артур находится в «Черноморце» с января 2020 года. Участвовал в 39 официальных матчах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.
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