ФОТО. Осака снялась в горячей фотосессии для Sports Illustrated

Вторая ракетка мира Наоми Осака попала на обложку специального выпуска Sports Illustrated Swimsuit.
Помимо 23-летней Осаки, героинями издания стали певица Megan Thee Stallion и модель Лейна Блум.
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Источник — Sports Illustrated
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