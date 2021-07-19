ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг

Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов получили серьезные наказания

  • 19.07.2021 18:21
  • 1271 просмотр
  • 3 комментария
ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
© ФК Тамбов. Владимир Обухов

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении трех российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства.

ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. Допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА. Последующее расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к неопровержимым доказательствам использования запрещенных веществ: метандиенон (Князев и Обухов) и фуросемид (Мещерякова).

Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Обухов признал нарушение, сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь, и в свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до шести месяцев. Обухов будет временно отстранен до 2 декабря 2021 года.

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Источник — Чемпионат

(5 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.07.2021 18:35
    0
    ...почекали 8 років, а коли лапті вже завершили кар'єру - вирішили "покарати"...
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 18:35
    0
    Главное, что всё это делается "вовремя", не правда ли?! Лет так через 7-8...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.07.2021 18:32
    0
    Шо опять. Никогда такого не было и вот опять снова.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 19.07.2021 18:35
    0
    ...почекали 8 років, а коли лапті вже завершили кар'єру - вирішили "покарати"...
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 18:35
    0
    Главное, что всё это делается "вовремя", не правда ли?! Лет так через 7-8...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.07.2021 18:32
    0
    Шо опять. Никогда такого не было и вот опять снова.
    Ссылка
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