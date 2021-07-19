Рональд КУМАН: «Месси важен для Барселоны. Надеемся продлить контракт»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о целях команды в новом сезоне и поделился мнением о важности для «блаугранас» 34-летнего аргентинского бомбардира Лионеля Месси.

«У нас есть все необходимые качества, чтобы показать хороший сезон и взять трофей.

Месси очень для нас важен. В начале прошлого сезона у него были сложности, но он еще раз показал, что он — лучший футболист в мире. Он забил 30 голов, что принесло команде множество очков. Мы надеемся, что сможем заключить с ним новое соглашение», — отметил Куман.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 30 июня текущего года. Новое соглашение до сих пор не подписано.