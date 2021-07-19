ВИДЕО. Все голы Александрии на летних сборах

За период летних сборов «Александрия» под руководством Юрия Гуры провела 7 спаррингов, забив 13 голов.
Отличились: потенциальный новичок, Дмитрий Шастал, Каспарс Дубра, Владимир Одарюк, Ян Каранг. Дважды забивал Олег Кожушко. Трижды отличились Денис Устименко и Андрей Новиков.
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Источник — ФК Александрия
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