Никополь подписал воспитанника Днепра

22-летний украинский атакующий полузащитник Ярослав Гоменко подписал контракт с «Никополем».

Футболист в минувшем сезоне играл за клубы Первой лиги: до нового года — за «Горняк-Спорт» (7 матчей), после него — за «Кремень» (6 матчей). Прежде Гоменко выступал за юношеские составы «Днепра», «Днепр-1» и криворожский «Горняк».

«Никополь» по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в клубе сменился главный тренер: вместо Сергея Воробья команду принял экс-наставник молодежки «Днепра-1» Александр Поклонский. В 1-м туре нового чемпионата 25 июля «Никополь» примет «Балканы».