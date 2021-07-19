Никополь подписал воспитанника Днепра

Ярослав Гоменко продолжит карьеру в клубе Второй лиги

  • 19.07.2021 16:31
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Никополь подписал воспитанника Днепра
© ФК Горняк. Ярослав Гоменко

22-летний украинский атакующий полузащитник Ярослав Гоменко подписал контракт с «Никополем».

Футболист в минувшем сезоне играл за клубы Первой лиги: до нового года — за «Горняк-Спорт» (7 матчей), после него — за «Кремень» (6 матчей). Прежде Гоменко выступал за юношеские составы «Днепра», «Днепр-1» и криворожский «Горняк».

«Никополь» по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в клубе сменился главный тренер: вместо Сергея Воробья команду принял экс-наставник молодежки «Днепра-1» Александр Поклонский. В 1-м туре нового чемпионата 25 июля «Никополь» примет «Балканы».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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