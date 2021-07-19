Ференцварош — Жальгирис. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 19.07.2021 15:25
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Ференцварош — Жальгирис. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ференцварош

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Жальгирис».

«Будут играть действующие чемпионы Венгрии и Литвы. «Ференцварош» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов уверенно победил «Приштину» из Косово (3:0, 3:1). В свою очередь, «Жальгирис» победил «Линфилд» из Северной Ирландии (3:1, 2:1).

В прошлом сезоне «Ференцварош» вместе с украинским тренером Сергеем Ребровым играл в групповом раунде Лиги чемпионов. К слову, с Ребровым команда из Будапешта выиграла три чемпионских титула Венгрии кряду. С нового сезона «Ференцварош» будет тренировать австриец Петер Штегер. В рейтинге коэффициентов УЕФА чемпион Венгрии идет на 114-м месте. «Жальгирис» расположился на 178-й строчке.

Поставлю на домашнюю победу «Ференцвароша» в первом матче», - сказал Козьбан.

Матч «Ференцварош» – «Жальгирис» состоится  20-го июля. Начало встречи в 21:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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