ОФИЦИАЛЬНО: Марио Чуже вернулся в Днепр-1

22-летний хорватский форвард Марио Чуже, контракт которого принадлежит загребскому «Динамо», продолжит карьеру в СК «Днепр-1». Арендное соглашение рассчитано на один год.

Прошлой весной Марио уже выступал за «Днепр-1», став лучшим снайпером команды в чемпионате 2020/2021 — на его счету 7 забитых мячей и 2 результативные передачи в 13-ти сыгранных матчах.

Ориентировочная стоимость Чуже составляет €800 тысяч.