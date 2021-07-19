ОФИЦИАЛЬНО: Марио Чуже вернулся в Днепр-1

22-летний хорватский форвард Марио Чуже, контракт которого принадлежит загребскому «Динамо», продолжит карьеру в СК «Днепр-1». Арендное соглашение рассчитано на один год.
Прошлой весной Марио уже выступал за «Днепр-1», став лучшим снайпером команды в чемпионате 2020/2021 — на его счету 7 забитых мячей и 2 результативные передачи в 13-ти сыгранных матчах.
Ориентировочная стоимость Чуже составляет €800 тысяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.