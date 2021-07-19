Козлова стартовала с победы на турнире в Гдыне

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) стартовала с победы в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче первого круга украинка одолела Кэти Волынец из США (№183 WTA), которая получила вайлд-кард от организаторов.



Гдыня. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Кэти Волынец (США) – 7:6(3), 6:2



В следующем круге Козлова сразится против Александры Саснович (№86 WTA) или Вероники Башак (№1202 WTA).