Козлова стартовала с победы на турнире в Гдыне

Катерина в первом круге обыграла представительницу США

  • 19.07.2021 13:56
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Козлова стартовала с победы на турнире в Гдыне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) стартовала с победы в рамках грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
 
В матче первого круга украинка одолела Кэти Волынец из США (№183 WTA), которая получила вайлд-кард от организаторов.
 
Гдыня. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Кэти Волынец (США) – 7:6(3), 6:2
 
В следующем круге Козлова сразится против Александры Саснович (№86 WTA) или Вероники Башак (№1202 WTA).

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Источник — Sport.ua

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