ОФИЦИАЛЬНО: Динамо проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии

Поскольку киевское «Динамо» начнет сезон позже, чем было запланировано изначально, а именно со второго тура чемпионата Украины, который состоится 1 августа, подготовку к сезону было решено продолжить.

На следующий день после товарищеского матча с «Атлетиком» из Бильбао, который запланирован на 20 июля, команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка. 23-го июля подопечные Мирчи Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом» в городе Куфштайн, начало в 17:30.

После этого динамовцы вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.