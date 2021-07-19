ОФИЦИАЛЬНО: Динамо проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии

Киевская команда сыграет с «Унионом» и «Вильярреалом»

  • 19.07.2021 13:56
  • 1794 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Динамо проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии
© ФК Динамо Киев

Поскольку киевское «Динамо» начнет сезон позже, чем было запланировано изначально, а именно со второго тура чемпионата Украины, который состоится 1 августа, подготовку к сезону было решено продолжить.

На следующий день после товарищеского матча с «Атлетиком» из Бильбао, который запланирован на 20 июля, команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка. 23-го июля подопечные Мирчи Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом» в городе Куфштайн, начало в 17:30.

После этого динамовцы вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 19.07.2021 14:09
    +12
    ENJOY--, 19.07.2021 14:02
    вдесятером + лысый дядка будут сборы проводить?!
    Не иначе сегодня "День открытых дверей" в дурдоме!!!
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 14:02
    -15
    вдесятером + лысый дядка будут сборы проводить?!
    Ссылка
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 19.07.2021 13:59
    +8
    В этом году отличные спаринги, дед молодец
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.07.2021 14:09
    +12
    ENJOY--, 19.07.2021 14:02
    вдесятером + лысый дядка будут сборы проводить?!
    Не иначе сегодня "День открытых дверей" в дурдоме!!!
    Ссылка
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 19.07.2021 13:59
    +8
    В этом году отличные спаринги, дед молодец
    Ссылка
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