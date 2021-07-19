Гендиректор Зари: «Предложили Скрипнику продлить контракт»

Станислав Оганов уверен, что переговоры завершатся успешно

  • 19.07.2021 13:27
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Гендиректор Зари: «Предложили Скрипнику продлить контракт»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о переговорах насчет продления контракта с главным тренером луганской команды Виктором Скрипником.

«Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением, и, уверен, мы придём к положительному итогу», — считает Оганов.

Виктор Скрипник возглавляет «Зарю» с лета 2019 года. Вместе с луганской командой специалист дважды выиграл бронзовые медали УПЛ и дошел до финала Кубка Украины.

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Источник — ФК Заря

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