Гендиректор Зари: «Предложили Скрипнику продлить контракт»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о переговорах насчет продления контракта с главным тренером луганской команды Виктором Скрипником.

«Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением, и, уверен, мы придём к положительному итогу», — считает Оганов.

Виктор Скрипник возглавляет «Зарю» с лета 2019 года. Вместе с луганской командой специалист дважды выиграл бронзовые медали УПЛ и дошел до финала Кубка Украины.