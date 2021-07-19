Кривбасс утвердил тренерский штаб

Геннадий Приходько определился со своими помощниками

  • 19.07.2021 13:12
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Кривбасс утвердил тренерский штаб
© ФК Кривбасс Кривой Рог

В межсезонье «Кривбасс» пополнил свои ряды уже 10 новичками, среди которых есть и легионеры из Бразилии и Боснии и Герцеговины. Однако на этом селекционная работа еще не завершена. В ближайшие дни криворожцы планируют усилить, прежде всего, атакующую линию.

Тренерский штаб «Кривбасса» уже полностью укомплектован. Главному тренеру Геннадию Приходько будут помогать Александр Семеренко, Николай Кашевский, Тарас Гребенюк и Владимир Кныш, который в минувшем сезоне был директором «ВПК-Агро».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 13:44
    0
    Ну хоть будет против кого болеть.)
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 13:44
    0
    Ну хоть будет против кого болеть.)
    Ссылка
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