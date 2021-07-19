Кривбасс утвердил тренерский штаб

В межсезонье «Кривбасс» пополнил свои ряды уже 10 новичками, среди которых есть и легионеры из Бразилии и Боснии и Герцеговины. Однако на этом селекционная работа еще не завершена. В ближайшие дни криворожцы планируют усилить, прежде всего, атакующую линию.

Тренерский штаб «Кривбасса» уже полностью укомплектован. Главному тренеру Геннадию Приходько будут помогать Александр Семеренко, Николай Кашевский, Тарас Гребенюк и Владимир Кныш, который в минувшем сезоне был директором «ВПК-Агро».