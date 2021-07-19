Андрей ЛУНИН: «Мы продолжаем совершенствоваться»

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе «сливочных».
«Очередную рабочую неделю завершили хорошей игрой. Мы продолжаем совершенствоваться», — прокомментировал Андрей серию свежих фото.
В минувшем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
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Источник — Instagram
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