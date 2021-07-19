Прикарпатье назначило нового главного тренера

«Прикарпатье» возглавил Олег Рыпан. Его помощники Василий Яцурак и Ярослав Марцинкив подписали контракты до конца 2021 года. Если результаты «Прикарпатья» будут устраивать клубное руководство, то эти соглашения будут автоматически пролонгированы.

На арендных условиях за ивано-франковцев будут выступать Владимир Рудюк и Олег Лень из «Руха». 19 июля был подписан контракт с Владиславом Горбаченко, ранее защищавшим цвета «ВПК-Агро». Также прикарпатцы проявляют интерес к Олегу Mатушевскому из «Карпат» (Галыч).

По имеющейся информации, сразу несколько футболистов «Прикарпатья» будут отданы в аренду в команды соседних областей.

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