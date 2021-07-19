Катерина Козлова – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче первого круга украинка сразится против Кэти Волынец из США (№183 WTA), которая получила вайлд-кард от организаторов. Начало встречи в 12:10 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница встречи сразится против Александры Саснович (№86 WTA) или Вероники Башак (№1202 WTA).

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