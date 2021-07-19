Беньямин ВЕРБИЧ: «Это еще не я. Пока не набрал форму»

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич после контрольного матча «Этуалем» (2:0) рассказал о своем состоянии после полугодичного отсутствия из-за травмы задней поверхности бедра.

«Это был самый тяжелый период в моей карьере. Но сейчас я его уже пережил и вернулся в команду. Тренировался уже довольно долго, но тренер ждал, чтобы не рисковать. Сегодня я смог сыграть 45 минут. Очень рад, что вернулся на поле. Конечно, это еще не я, пока не набрал хорошую форму. Но надеюсь, что скоро достигну оптимальных кондиций.

Я стараюсь отдавать свой максимум на каждой тренировке. Поначалу на сборах было тяжело, ведь я переживал из-за своей травмы. Но сейчас могу сказать, что все хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Так что буду работать дальше. Впереди еще пара товарищеских игр, и потом начинается чемпионат. Надеюсь, что уже скоро обрету свою форму.

Если команда будет в этом нуждаться, то буду играть на позиции форварда. Это не моя родная позиция, но я отыграл уже несколько матчей на ней. Поэтому если будет нужно – я готов», - сказал Вербич.