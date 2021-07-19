Экс-игрок Днепра перешел в Никополь

Центральный защитник Владимир Кирычук продолжит карьеру в «Никополе». В весенней части прошлого сезона 25-летний футболист провел 7 матчей за «Кристалл» в Первой лиге.

До этого Кирычук выступал за «Днепр», «Николаев» и латвийскую «Елгаву».

«Никополь» по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в клубе сменился главный тренер: вместо Сергея Воробья команду принял экс-наставник молодежки «Днепра-1» Александр Поклонский. В 1-м туре нового чемпионата 25 июля «Никополь» примет «Балканы».