Металлист 1925 выпустил собственное пиво

Харьковский клуб решил порадовать болельщиков пенным напитком

  • 19.07.2021 10:31
  • 528 просмотров
  • 2 комментария
Металлист 1925 выпустил собственное пиво
© ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» объявил о начале продаж собственной марки крафтового пива «Металлист 1925. Premier League Edition».

Этот напиток клуб производит в сотрудничестве с местной пивоварней Red Cat. Харьковчане сделали пиво по случаю выхода команды в УПЛ.

Сорт «Металлист 1925. Premier League Edition» традиционно сваренный в лимитированном объеме и будет доступен в продаже, ориентировочно, в течение одного месяца. Цена одного килограмма - 73 гривен.

Клуб будет продавать пиво на стадионе «Металлист» во время домашних матчей, а также в местах продажи билетов.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» продлил контракты с 10 игроками.

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.07.2021 10:50
    0
    Premier Super League Plus Platinum Game Edition
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 10:45
    0
    а чё, в Харькове пиво продает не разливное, развесное???
    отмеряют не литрами, а килограммами?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.07.2021 10:50
    0
    Premier Super League Plus Platinum Game Edition
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 10:45
    0
    а чё, в Харькове пиво продает не разливное, развесное???
    отмеряют не литрами, а килограммами?
    Ссылка
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