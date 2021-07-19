Металлист 1925 выпустил собственное пиво

«Металлист 1925» объявил о начале продаж собственной марки крафтового пива «Металлист 1925. Premier League Edition».
Этот напиток клуб производит в сотрудничестве с местной пивоварней Red Cat. Харьковчане сделали пиво по случаю выхода команды в УПЛ.
Сорт «Металлист 1925. Premier League Edition» традиционно сваренный в лимитированном объеме и будет доступен в продаже, ориентировочно, в течение одного месяца. Цена одного килограмма - 73 гривен.
Клуб будет продавать пиво на стадионе «Металлист» во время домашних матчей, а также в местах продажи билетов.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» продлил контракты с 10 игроками.
Источник — ФК Металлист 1925
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отмеряют не литрами, а килограммами?
отмеряют не литрами, а килограммами?
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