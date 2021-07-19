Металлист 1925 выпустил собственное пиво

«Металлист 1925» объявил о начале продаж собственной марки крафтового пива «Металлист 1925. Premier League Edition».

Этот напиток клуб производит в сотрудничестве с местной пивоварней Red Cat. Харьковчане сделали пиво по случаю выхода команды в УПЛ.

Сорт «Металлист 1925. Premier League Edition» традиционно сваренный в лимитированном объеме и будет доступен в продаже, ориентировочно, в течение одного месяца. Цена одного килограмма - 73 гривен.

Клуб будет продавать пиво на стадионе «Металлист» во время домашних матчей, а также в местах продажи билетов.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» продлил контракты с 10 игроками.