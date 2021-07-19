Артем ДОВБИК: «Со сборной Украины вернулся тот самый Артем Довбик»

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик после матча с «Зарей» (0:1) поделился ожиданиями от нового сезона.

«Со сборной вернулся тот самый Артем Довбик, ничего не изменилось. Немного устал, но тренерский штаб команды дал несколько выходных, и я, в целом, отдохнул, чего мне было достаточно. Сейчас со свежими силами подхожу к новому сезону.

Уже надо давать результат, показывать свой максимум. Да, внимания много, но после нескольких интервью я уже решил взять паузу, ведь очень много звонят, много отвлекают, задают постоянно одни вопросы, на которые даешь одинаковые ответы. Поэтому, уже немного стали досаждать все эти интервью, но я понимаю, что все это часть моей работы.

Уже не один сезон перед нами стоит задача, и сейчас для нас главная цель достичь наконец этого положительного результата для клуба. Поэтому теперь все живут одними мыслями, чтобы хорошо выступить в новом сезоне. Ну и чувствуешь особое внимание и к себе, и к клубу, поэтому буду стараться работать как можно лучше», - сказал Довбик.