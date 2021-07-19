Виктор СКРИПНИК: «В официальных матчах у молодежи не будет такого шанса»

Наставник «Зорі» висловився про мінімальну перемогу над «Дніпром-1»

  • 19.07.2021 08:17
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Виктор СКРИПНИК: «В официальных матчах у молодежи не будет такого шанса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями о контрольном матче с «Днепром-1» (1:0).

«Когда ты играешь официальные матчи, то у молодежи уже не будет такого шанса проверить собственные силы, как сегодня, когда ты можешь провести спарринг против добротной команды. Мы рады, что у нас уже есть скамейка запасных, которые безболезненно могут заменить основных, ведь у нас сегодня не было многих игроков из основы - и Кочергин, и Гладкий, и Кабаев, и Вернидуб. Сегодня у нас так и было запланировано, чтобы все сдали этот тест, набрали форму и полностью выложились. Специально играли в заключительные минуты в меньшинстве, хотя была добрая воля главного тренера «Днепра-1», чтобы мы заменили игрока, но нам в чемпионате еще предстоит поиграть вдесятером, поэтому сами виноваты и будем терпеть. Победа - есть победа, но все же это не первая официальная игра, хотя волнения и здесь должно присутствовать.

Сейчас много прогнозов, но что будет в чемпионате - это только игры покажут. Мы стараемся, делаем всю свою работу. Могу сказать комплимент ребятам, ведь мы смотрим только на себя, а не на соперника. Мы играем свои фазы, которые у нас есть, когда должны держать мяч, стараемся не терять нашу игру, полупозиции, которые мы всегда задействуем, и очень активны у нас должны быть ребята на флангах. Это все хорошо, но только через неделю мы увидим, как мы готовы. Я желаю «Днепру-1» хорошо стартовать, а дальше будем смотреть и уже оправдывать те надежды, о которых говорят болельщики и специалисты», - сказал Скрипник.

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Источник — СК Днепр-1

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