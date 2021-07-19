Тростянец может усилиться игроками с опытом игры в Первой лиге

Команда из Сумской области готовится к дебюту на профессиональном уровне

  • 19.07.2021 04:19
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Тростянец может усилиться игроками с опытом игры в Первой лиге
© ФК Краматорск. Максим Есып

На летних сборах «Тростянца» находится большое количество потенциальных новичков.

Среди них 35-летний экс-защитник «Нефтяника-Укрнафты», «Ингульца» и «Волыни» Роман Светличный, полузащитники — 29-летний Максим Ганжа («Сумы»), 22-летний Максим Есып («Альянс») и 21-летний Владислав Тишининов («Яруд»), а также 23-летний нападающий Олег Близно из «Рубикона».

Команда Сергея Корытника в прошлом сезоне выступала в аматорской лиге и заняла 6-е место в своей группе. В 1-м туре чемпионата Второй лиги «Тростянец» сыграет с «Николаевом» на его поле. Базовая дата — 25 июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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