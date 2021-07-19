Махновский может вернуться в Десну

Вратарь покинул черниговский клуб в 2019 году

  • 19.07.2021 04:00
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Махновский может вернуться в Десну
© ФК Олимпик Донецк. Константин Махновский

32-летний голкипер Константин Махновский может продолжить карьеру в «Десне».

В июле Махновский стал свободным агентом, покинув «Вентспилс». За латвийский клуб вратарь выступал с 2019 года.

Ранее Махновский уже играл за «Десну». Он провел за черниговскую команду более 60 поединков и покинул клуб в 2019 году.

Также в течение карьеры Махновский выступал за «Оболонь», «Севастополь», «Сумы», «Олимпик», польские «Лодзь» и «Легию», азербайджанский «Ряван».

В первом туре УПЛ команда Александра Рябоконя сыграет с «Черноморцем» 25 июля.

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Источник — Sportarena

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