Лион намерен арендовать защитника Барселоны

Французский «Лион» собирается в летнее трансферное окно взять в аренду защитника каталонской «Барселоны» Самюэля Юмтити.
Французский клуб в данный момент не может себе позволить осуществить полный трансфер футболиста. Более того, представители «Лиона» собираются заключить контракт, по которому они будут оплачивать 50% зарплаты Юмтити.
В прошедшем сезоне Ла Лиги француз провел в составе «Барселоны» 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Юмтити отказался переходить в «Ливерпуль».
Источник — Sport.es
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