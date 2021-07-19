Лион намерен арендовать защитника Барселоны

Французский «Лион» собирается в летнее трансферное окно взять в аренду защитника каталонской «Барселоны» Самюэля Юмтити.

Французский клуб в данный момент не может себе позволить осуществить полный трансфер футболиста. Более того, представители «Лиона» собираются заключить контракт, по которому они будут оплачивать 50% зарплаты Юмтити.

В прошедшем сезоне Ла Лиги француз провел в составе «Барселоны» 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Юмтити отказался переходить в «Ливерпуль».