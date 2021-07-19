Лион намерен арендовать защитника Барселоны

Самуэль Юмтити может перебраться во французский клуб

  • 19.07.2021 02:59
  • 33 просмотра
  • 0 комментариев
Лион намерен арендовать защитника Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Юмтити (справа)

Французский «Лион» собирается в летнее трансферное окно взять в аренду защитника каталонской «Барселоны» Самюэля Юмтити.

Французский клуб в данный момент не может себе позволить осуществить полный трансфер футболиста. Более того, представители «Лиона» собираются заключить контракт, по которому они будут оплачивать 50% зарплаты Юмтити.

В прошедшем сезоне Ла Лиги француз провел в составе «Барселоны» 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Юмтити отказался переходить в «Ливерпуль».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности