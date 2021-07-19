Колос договорился о трансфере 23-летнего бразильского хавбека

«Колос» из Ковалевки договорился с белорусским клубом «Витебск» о трансфере бразильского вингера Диего Кариоки, информирует белорусский журналист Владислав Татур.
В текущем сезоне Диего Силва Насименто Сантос провел 3 гола в 16 матчах чемпионата Беларуси.
ВИДЕО. Последний гол 23-летний бразилец Диего Кариока забил за «Витебск» в ворота «Немана».
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