ФОТО. В новый сезон – с новым логотипом. Кремень сменил эмблему

Футбольный клуб «Кремень» провел конкурс на новый логотип команды и определил лучший вариант.
24 июля матчем против «ВПК-Агро» команда из Кременчуга стартует в чемпионате Первой лиги. На этот поединок подопечные Игоря Столовицкого выйдут с новым клубным гербом.
ФОТО. Старый и новый логотипы ФК «Кремень» Кременчуг
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Источник — ФК Кремень
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