ФОТО. В новый сезон – с новым логотипом. Кремень сменил эмблему

В Первой лиге подопечные Игоря Столовицкого сыграют с новым клубным гербом

  • 18.07.2021 21:59
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ФОТО. В новый сезон – с новым логотипом. Кремень сменил эмблему
© ФК Кремень

Футбольный клуб «Кремень» провел конкурс на новый логотип команды и определил лучший вариант.

24 июля матчем против «ВПК-Агро» команда из Кременчуга стартует в чемпионате Первой лиги. На этот поединок подопечные Игоря Столовицкого выйдут с новым клубным гербом.

ФОТО. Старый и новый логотипы ФК «Кремень» Кременчуг

        

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Источник — ФК Кремень

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