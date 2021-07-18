Артем ДОВБИК: «Понимаю, почему я не вышел с Англией»

Андрей Шевченко сделал ставку на опытных игроков, уверен нападающий сборной Украины

  • 18.07.2021 20:59
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Артем ДОВБИК: «Понимаю, почему я не вышел с Англией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик объяснил, почему не принял участия в поединке 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии. В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, допустим, я не вышел — в такой игре штаб нуждался в опыте», — считает Довбик.

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Источник — FanDay

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Комментарии
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:08
    0
    Нужно ставить Пятова
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:08
    0
    Нужно ставить Пятова
    Ссылка
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