Артем ДОВБИК: «Понимаю, почему я не вышел с Англией»

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик объяснил, почему не принял участия в поединке 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии. В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, допустим, я не вышел — в такой игре штаб нуждался в опыте», — считает Довбик.