ФОТО. Топ-5 самых дорогих 18-летних футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих 18-летних футболистов в мире.
Лидирует в нем футболист «Барселоны» и сборной Испании Педри, который оценивается в €80 миллионов. На втором месте еще один испанский футболист «Барселоны» — Ансу Фати, который оценивается в €60 миллионов. Третьим стал игрок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которого оценивают в €55 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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