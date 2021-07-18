ФОТО. Топ-5 самых дорогих 18-летних футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих 18-летних футболистов в мире.

Лидирует в нем футболист «Барселоны» и сборной Испании Педри, который оценивается в €80 миллионов. На втором месте еще один испанский футболист «Барселоны» — Ансу Фати, который оценивается в €60 миллионов. Третьим стал игрок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которого оценивают в €55 миллионов.