Динамо проведет товарищеский матч с Унионом

Киевское «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
Соперником киевлян станет представитель немецкой Бундеслиги — «Унион» из Берлина. Поединок состоится в пятницу, 23 июля, на стадионе клуба «Кематен», который представляет четвертый по силе дивизион Австрии.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по местному времени.
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