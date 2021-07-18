Динамо проведет товарищеский матч с Унионом

Киевское «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Соперником киевлян станет представитель немецкой Бундеслиги — «Унион» из Берлина. Поединок состоится в пятницу, 23 июля, на стадионе клуба «Кематен», который представляет четвертый по силе дивизион Австрии.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по местному времени.