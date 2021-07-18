Динамо Киев
0 : 0
Унион Берлин
23.07.2021 18:00

Динамо проведет товарищеский матч с Унионом

Контрольный поединок состоится 23 июля

  • 18.07.2021 19:46
  • 755 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо проведет товарищеский матч с Унионом
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Соперником киевлян станет представитель немецкой Бундеслиги — «Унион» из Берлина. Поединок состоится в пятницу, 23 июля, на стадионе клуба «Кематен», который представляет четвертый по силе дивизион Австрии.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по местному времени.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:52
    0
    Луческу красень,ще таких суперників небуло у Динамо за всі роки
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:52
    0
    Луческу красень,ще таких суперників небуло у Динамо за всі роки
    Ссылка
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